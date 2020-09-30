Женщинам разрешили беременеть после прививки от COVID-19

После вакцинации от коронавируса женщинам не запрещается беременеть. При этом лучше не планировать зачатие в период между прививками. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Беременеть можно после вакцинации. Во время вакцинации не надо все-таки планировать зачатие, но если прошла, то пожалуйста», — привело РИА «Новости» слова Гинцбурга.

Ранее женщинам, участвующим в пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19, не рекомендовали беременеть. Кроме того, во время тестов специалисты запретили кормить грудью и становиться донором яйцеклетки. По словам директора центра, делать все это нельзя в течение трех месяцев после вакцинации, так как за это время организм должен прийти в нормальное состояние. Запрет он объяснял тем, что на беременных женщинах и детях исследования препарата пока не проводились.

В августе президент Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник V» разработал центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Сейчас в России проходят постклинические испытания вакцины. Прививку сделали уже пяти тысячам добровольцев.