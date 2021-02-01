Збруев подтвердил сообщения о повторной госпитализации с пневмонией

«Чувствую себя очень прилично. Врачи говорят, что сегодня еще придут дополнительно брать анализы — нос, кровь, все как положено у них. Температура со вчерашнего дня нормальная. Заболел я четыре дня назад, сегодня уже пятый день», — уточнил актер.

Збруев пояснил, что у него вновь выявили пневмонию. КТ показывает 16% поражения легких. Воспаление зафиксировано в правом легком. Александр Викторович добавил, что пока сам не знает, когда его выпишут. Он подчеркнул, что врачи внимательно следят за его состоянием.

Напомним, что в декабре прошлого года народный артист перенес коронавирус.