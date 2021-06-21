Директор «Артека» рассказал о состоянии госпитализированных с ковидом школьников

Госпитализированные из «Артека» 12 школьников переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме. В обсерваторы отправили 60 детей и 16 вожатых, которые контактировали с заболевшими. Об этом в беседе с ТАСС рассказал директор Международного детского центра Константин Федоренко.

Он подчеркнул, что заболевшие воспитанники приехали на отдых из Москвы и Подмосковья. Возраст госпитализированных и изолированных детей — от девяти до 15 лет.

«У нас на сегодняшний момент в обсерваторе находятся 60 детей — это контактные, а в медицинских учреждениях находятся 12 детей — те, у кого подтвержден ковид», — пояснил Федоренко.

Он добавил, что также изолированы 16 вожатых, контактировавших с зараженными детьми.

Директор «Артека» рассказал, что сейчас в центре отдыхают более 2,5 тысячи детей из разных регионов России. При первых признаках простудных заболеваний заболевших отправляют в больницу, чтобы не нарушать эпидемическую обстановку.

«Если подтверждается, что есть ковид, то мы с Роспотребнадзором проводим эпидрасследование, выявляем круг контактных, и этих контактных по маршрутной карте мы отправляем как заболевших, так и контактных», — рассказал о принципе работы Федоренко.

Детей с подтвержденным коронавирусом отправляют в больницы Ялты и Севастополя, контактных — в обсерваторы Евпатории и Армянска.

Сотрудники «Артека» находятся в постоянном контакте с изолированными и зараженными детьми. Им привозят дополнительные продукты питания, настольные игры. Педагоги продолжают работать со школьниками в онлайн-режиме.

Эпидемическую ситуацию на территории «Артека» Константин Федоренко оценил как стабильную. Он напомнил, что в течение всего года на территории центра действуют усиленные меры безопасности: все сотрудники проходят регулярные проверки на коронавирус.

К началу июньской смены зараженных среди двух тысяч сотрудников не выявили. «Фактически внутри „Артека“ чистая зона», — подчеркнул Федоренко.

Сообщения о госпитализации воспитанников «Артека» с коронавирусной инфекцией поступили в минувшее воскресенье, 20 июня. Заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский отметил, что речь идет о единичных случаях. Зараженных детей отправили в больницу, а контактировавших с ними — в обсерваторы. Во всех помещениях провели санитарную обработку.