Коронавирус пришел в «Артек»

Коронавирус выявили у нескольких отдыхающих в Международном детском центре «Артек». Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский, его слова привел «Интерфакс».

«Выявлены единичные случаи новой коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор провел эпидрасследование. Естественно, контактные дети были переведены в обсерватор», — отметил он.

Заболевших ковидом доставили в инфекционную больницу, их здоровью и жизни ничего не угрожает. Лясковский не назвал точную цифру заболевших.

Источник агентства сообщил, что коронавирусом заразились шестеро детей.

В помещениях «Артека» провели санитарную обработку, написало РИА «Новости». Ситуацию контролирует региональный Роспотребнадзор. Когда придут результатов анализов, дети вернутся в отряды или поедут домой.

Международный детский центр «Артек» — крупнейший в мире детский лагерь по количеству ребят, которых каждый год берут на обучение. Он состоит из девяти лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 года «Артек» признан лучшим в России.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 17 611 новых заболевших, написала «Свободная пресса». Общее число инфицированных в стране достигло 5 316 826 человек.