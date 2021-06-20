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    20 июня 2021, 11:43

    Коронавирус пришел в «Артек»

    Алена Макаренко

    Коронавирус выявили у нескольких отдыхающих в Международном детском центре «Артек». Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский, его слова привел «Интерфакс».

    Коронавирус пришел в «Артек»

    «Выявлены единичные случаи новой коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор провел эпидрасследование. Естественно, контактные дети были переведены в обсерватор», — отметил он.

    Заболевших ковидом доставили в инфекционную больницу, их здоровью и жизни ничего не угрожает. Лясковский не назвал точную цифру заболевших.

    Источник агентства сообщил, что коронавирусом заразились шестеро детей.

    В помещениях «Артека» провели санитарную обработку, написало РИА «Новости». Ситуацию контролирует региональный Роспотребнадзор. Когда придут результатов анализов, дети вернутся в отряды или поедут домой.

    Международный детский центр «Артек» — крупнейший в мире детский лагерь по количеству ребят, которых каждый год берут на обучение. Он состоит из девяти лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 года «Артек» признан лучшим в России.

    По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 17 611 новых заболевших, написала «Свободная пресса». Общее число инфицированных в стране достигло 5 316 826 человек.