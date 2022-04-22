Диетологи раскрыли пользу ежедневного употребления шоколада

Ежедневное употребление шоколада поможет снизить уровень стресса и улучшить здоровье сердца. Об этом рассказали порталу EatThisNotThat диетологи Кортни Д’Анджело и Триста Бест.

«В темном шоколаде есть антиоксиданты, которые могут улучшить кровообращение в сердце, снизить риск образования тромбов и даже снизить кровяное давление. Кроме того, здоровые отношения с шоколадом могут снизить риск инсульта и сердечных заболеваний», — объяснили специалисты.

Подобные свойства, как утверждают диетологи, шоколад приобрел в связи с высоким содержанием какао, который богат антиоксидантами, включая флавоноиды. Эти компоненты темного шоколада помогают понизить стресс и тревожность, а также избавить от депрессии. Кроме того, магний благотворно влияет на работу мозга.

Однако полезным можно считать только темный шоколад, поскольку в молочном и белом содержится большое количество сахара и употреблять его в больших количествах вредно.

«Пустые калорийные продукты могут способствовать увеличению веса, а когда они приготовлены с добавлением сахара, они также могут привести к усилению тяги к пище», — пояснили диетологи.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) заявили, что авокадо отлично борется с желанием наесться сладостей и фастфуда. Это возможно благодаря мононенасыщенным жирам и клетчатке авокадо. Малина, черника, ежевика, смородин и вишня также отлично снижают тягу к конфетам, шоколадкам и пряникам.