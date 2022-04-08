Перечислены продукты, которые способны побороть тягу к сладкому

Ученые из из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) заявили, что авокадо отлично борется с желанием наесться сладостей и фастфуда. Это возможно благодаря мононенасыщенным жирам и клетчатке авокадо, написал «Ридус».

Те участники исследования, которые на постоянной основе употребляли в пищу авокадо, смогли побороть тягу к мясу, соли, сладостям, а также снизили общую калорийность рациона.

Такие ягоды как малина, черника, ежевика, смородин и вишня также отлично снижают тягу к конфетам, шоколадкам и пряникам. Ягоды как и сладости содержат сахара, однако имеют низкий гликемический индекс и не вызывают резких скачков глюкозы в крови.

Не менее полезными являются и фисташки. По словам американских медиков, в этом продукте отлично сочетается растительный белок, клетчатка и полезные жиры. Их можно есть даже людям с ожирением и избыточным весом.

Отлично побороть тягу к сладкому помогают овсяные хлопья, которые нуждаются в долгой варке. Овсянка в сочетании с ягодами и орехами станет отличной заменой шоколаду и другим сладостям.

Фасоль и чечевица, также как и овсяная каша, позволяют долго чувствовать сытость и поддерживают стабильный уровень сахара в крови. Бобовые можно готовить в виде супа, гарнира и даже котлет.