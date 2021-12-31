Диетологи посоветовали отмечать Новый год без оливье

Обилие салатов с майонезом за новогодним столом может омрачить праздник проблемами со здоровьем и вызвать тяжесть в животе. А переедание, кроме прочего, чревато последствиями для иммунитета, рассказала РИА «Новости» диетолог Маргарита Королева.

При планировании новогоднего стола лучше заранее все продумать и расписать все блюда. От оливье и других тяжелых салатов с майонезом лучше отказаться.

«Есть масса других салатиков, полезных и интересных, с сочетанием теплого мяса, например, индейки и салатных листьев, авокадо, помидорок черри», — отметила Королева.

Диетолог подчеркнула, что при этом важно позитивно мыслить и наслаждаться атмосферой праздника.

«Это отвлечет нас от насущных проблем, снизит уровень стресса, и позволит тем самым поддержать собственный иммунитет», — рассказала специалист.

Важно помнить, что избыток пищи так же вреден для иммунитета, как и ее недостаток.

Чтобы не переесть, нужно избежать чувства голода к моменту застолья. Для этого специалист по лечению избыточного веса Майра Рау посоветовала не пропускать приемы пищи в течение дня. Поэтому лучше поужинать в привычное время, а если застолье продолжится, то оставить на столе только легкие закуски. А если без оливье и селедки под шубой никак, то лучше отнестись к ним как ко второму блюду, а не закускам.

Врач-гастроэнтеролог Юлия Мачнева ранее объяснила, почему лучше отказаться от десертов за новогодним столом.