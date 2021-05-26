Диетологи объяснили, почему употребление огурцов помогает при депрессии

Диетологи рассказали о пользе регулярного употребления огурцов. По словам врачей, включение этого продукта в ежедневное меню помогает при борьбе с психическими расстройствами, написало РИА «Новости».

Специалисты объяснили, что есть огурцы рекомендовали еще древнеримские лекари. Они знали, что этот овощ очищает организм от шлаков и токсинов. Огурцы на 95% состоят из воды, а на другие 5% — из клетчатки. Лучше употреблять их вместе с кожурой. В ее составе есть большое число полезных микроэлементов и витаминов, сообщил сайт «Политика сегодня».

По словам специалистов, если есть огурцы каждый день, органы пищеварения будут лучше функционировать. Также этот продукт нормализует микрофлору кишечника. Еще овощ способствует выработке серотонина. Врачи советуют включать его в рацион при апатии и даже депрессии.

Ранее диетолог Ирина Бережная рассказала, что, если человеку резко захотелось съесть что-нибудь сладкое или соленое, то это может указывать на физическую нагрузку или недостаток хлора в организме.