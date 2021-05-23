Диетолог объяснил, о чем говорит резкое желание сладкого или соленого

Если человеку резко захотелось съесть что-нибудь сладкое или соленое, то это может указывать на физическую нагрузку или недостаток хлора в организме. Но серьезных заболеваний здесь искать не стоит. Об этом рассказала диетолог Ирина Бережная.

«Сладкого может хотеться после физической нагрузки, после умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нем есть серотонин, это гормон настроения», — предала радиостанция Sputnik ее слова.

Она отметила, что для восстановления сил организму требуются быстрые углеводы. В сладкой пище они содержатся в большом количестве. Если хочется постоянно соленого, то это может указывать на недостаток хлора в организме. Только в одном случае стоит серьезно задуматься — если по-настоящему соленая еда не кажется таковой.

«Если такая потребность возникает постоянно, люди переедают соли, добавляют ее все больше, но еда все равно кажется несоленой, то стоит искать серьезные заболевания. Но такие случаи бывают довольно редко», — сказала специалист.

Диетолог Елена Знахаренко ранее перечислила продукты для ночного перекуса. Среди них — нежирная белая рыба, свежие овощи, зелень, яйца и птица.