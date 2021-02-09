Диетологи объяснили, как сбросить лишний вес к весне без спорта

Диетологи объяснили, как сбросить лишние килограммы к весне, не занимаясь в спортзале. Первоочередно нужно вычеркнуть из ежедневного меню быстрые углеводы, рассказал Life.

Важно отказаться от белой муки и сахара. Дело в том, что эти ингредиенты лишь усиливают аппетит. При этом человек не получает никакой энергии взамен. Сахар можно заменить свежими фруктами. Человек, который намерен похудеть, должен обязательно есть овощи, цельнозерновые крупы, а также белковые продукты, сообщил сайт «Утро.ру».

Специалисты предупредили, что голодать ни в коем случае нельзя. Такой способ постройнеть опасен проблемами со здоровьем в будущем. При этом все скинутые килограммы очень быстро вернутся. Считать калории будет разумно, если питание сбалансировано. Например, если заполнять суточную норму кондитерскими изделиями, вес будет уменьшаться за счет мышц.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова посоветовала в холодную погоду отказаться от диет для снижения веса. Она объяснила, что в таком рационе питания мало жиров и углеводов, которые необходимы в морозы.