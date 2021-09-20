Диетологи назвали продукты, которые можно есть на ночь

Многие считают, что есть на ночь категорически нельзя. Но если выбрать правильные продукты, то никакого вреда для здоровья и фигуры не будет. Об этом заявили ученые и диетологи.

Мифы о ночном питании развеяли ученые Нью-Йоркской государственной академии питания и диетологи Джонатана Вальдеса.

По их словам, перед сном можно съесть смесь из орехов, а также злаковые хлебцы с ложкой орехового масла. Из многообразия орехов лучше выбрать кешью, миндаль и пекан. Не будет никакого вреда, если полакомиться на ночь творогом или черешней, уточнил сайт HuffPost.

Специалисты отметили, что вечером чувство голода может появиться, если в дневное время питание было недостаточным. Чтобы ночью не тянуло к холодильнику, стоит уделить особое внимание завтраку и обеду. При этом ученые добавили, что к желанию есть ночью может привести стресс или переутомление.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун предупредила, что утром нельзя пить кофе натощак. Бодрящий напиток всегда необходимо употреблять во время еды или после приема пищи.