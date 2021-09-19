Врач рассказал, как правильно пить кофе

Многие предпочитают начинать свой день с чашечки ароматного кофе, но натощак его пить нельзя. Чтобы не навредить своему здоровью, нужно правильно употреблять этот напиток. Об этом предупредила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.

«Кофе стимулирует выработку соляной кислоты. Если пить кофе натощак, то начнется выработка желудочного сока, чтобы переваривать пищу, а пищи нет», — сказала Лизун радио Sputnik.

Она пояснила, что употребление бодрящего напитка на голодный желудок может вызвать боль и изжогу у людей с гастритом и проблемами желудочно-кишечного тракта. Медик подчеркнула, что кофе всегда нужно пить вместе с едой или уже после приема пищи.

Не стоит заменять кофе обед или ужин, так как основной прием пищи обязательно должен быть сбалансированным. Это значит, что обед и ужин должны содержать белки, жиры, углеводы и витамины.

«Кофе может быть вариантом перекуса, если выбирать, например, между ним и булкой», — отметила Лизун.

Диетолог добавила, что вечером пить кофе могут не все. Напиток обладает стимулирующим действием, поэтому лучше его употреблять не позднее чем за три-четыре часа до сна. Если человек страдает нарушениями сна, то ему можно пить кофе только утром.