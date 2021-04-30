Диетолог выбрал лучший кулич на Пасху

Какие куличи испечь на Пасху, чтобы не нагрузить ЖКТ, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева. Об этом сообщило «ФедералПресс».

«Сейчас многие хозяйки делают куличи. В основном на основе жирного творога, сахара, цукатов, сухофруктов. По возможности стоит заменить эти продукты на более диетические», — предупредила диетолог.

Также стоит быть сдержаннее в плане употребления десертов и шашлыка. Дело в том, что в 2021 году Пасха выпала на майские праздники.

Важно поддерживать ЖКТ и иммунитет на основе вирусных инфекций, чтобы организм чувствовал себя хорошо не только сегодня, но и в ближайшем будущем. Человек должен употреблять правильные продукты в течение всего дня и пить достаточное количество воды.

Ранее бренд-шеф составил меню из 4 блюд для пикника на майские. В качестве закуски он предложил приготовить буррито или клаб-сэндвич. Из салатов он оценил мангал-салат и мини-капрезе на шпажках. А еще он посоветовал удалить из чеснока сердцевину, чтобы убрать из блюда резкий запах и вкус.