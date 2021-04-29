Бренд-шеф составил меню для пикника на майские

Составлено меню из пяти блюд, которые готовятся быстро и просто и отлично подходят для пикника на майские праздники. Его подготовил бренд-шеф, совладелец ресторанов «Пикник» Сергей Хромов, сообщило РИА ФАН.

В качестве закуски можно приготовить буррито или клаб-сэндвич.

Также стоит сделать мангал-салат. Для него нужно купить баклажан, цукини, помидоры. Овощи обжариваются на мангале, после этого нарезаются соломкой. К ним надо добавить кинзу, укроп, базилик, мелко нарезанный чеснок, перец, щепотку тимьяна и заправить все ингредиенты соевым соусом по вкусу.

Кроме того, отличный вариант — мини-капрезе. Для него необходимо насадить моцареллу на шпажки, чередуя с помидорами черри и базиликом, приправить специями. Затем сбрызнуть эти продукты оливковым маслом и кремом бальзамиком.

Бренд-шеф напомнил, что чеснок — самый сладкий овощ, так как в нем содержится 20% сахара. Однако сладость не чувствуется, так как ее перебивают содержащиеся в нем жгучие вещества. Чтобы убрать из блюда резкий запах и вкус чеснока, стоит удалить сердцевину, поскольку именно она представляет собой источник назойливого запаха.

По мнению Хромова, лучший шашлык получается из свиной шеи. Он также посоветовал не забивать блюдо специями, уксусом и маринадом. Так повара сбивают вкус.