Диетолог Соломатина: фрукты и овощи необходимы организму весной

Диетолог Елена Соломатина заявила, что весной организму особенно необходимы овощи и фрукты, так как в них много витаминов. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Овощи, фрукты и ягоды содержат необходимый организму витамин С, клетчатку, биофлавоноиды, антиоксиданты», — рассказала врач.

По данным ИА Nation News, свежие овощи и фрукты сейчас найти проблематично, поэтому подойдут замороженные. Также полезны и ферментированные продукты. Например, квашеная капуста, в которой витамина С даже больше, чем в свежей.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, что покупка большого количества сахара на фоне возникшего ажиотажа бессмысленна и даже опасна, так как может привести к появлению дополнительных рисков для здоровья.

По ее словам, хранение дома больших запасов сахара может послужить поводом для злоупотребления сладким. При этом следует помнить, что есть сахара больше, чем это рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения, вредно для здоровья. Она уточнила, что взрослому человека нужно не более 30 граммов сахара в день.