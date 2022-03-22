Диетолог объяснила, почему опасно хранить дома большое количество сахара

Покупка большого количества сахара на фоне возникшего ажиотажа бессмысленно и даже опасно, так как может привести к появлению дополнительных рисков для здоровья. Об этом в интервью радио Sputnik предупредила врач-диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, хранение дома больших запасов сахара может послужить поводом для злоупотребления сладким. При этом следует помнить, что есть сахара больше, чем это рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения, вредно для здоровья.

«ВОЗ нам говорит, что за счет добавленного сахара человек должен получать не более 10% от суточной калорийности своего рациона. Если человек сократит это количество до 5%, то это будет иметь дополнительные преимущества в плане поддержания здоровья», — заявила медик.

Она уточнила, что если переводить показатели в граммы, то взрослому человека нужно не более 30 граммов сахара в день. Таким образом, одного килограмма сахара может хватить на очень долгий срок, если следовать принципам здорового питания.

И хотя продукт со временем не становится токсичным, его долго хранение может привести к тому, что в сахаре заведутся насекомые.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец объяснил, что России не грозит дефицит сахара: в стране его производят в достаточном количестве. В магазинах этого товара не хватает из-за разрыва логистических цепочек.