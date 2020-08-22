Диетолог рассказала об оптимальном завтраке

Есть по утрам только кашу для сбалансированного завтрака недостаточно. Об этом рассказала диетолог Елена Чигия. По ее словам, в утреннюю трапезу также нужно еще белковый продукт.

Каша практически полностью состоит из одних углеводов, объяснила Чигия в интервью радио Spuntnik. Поэтому завтрак, состоящий только из каши, не обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами с утра. К приготовленной крупе следует добавить белковый продукт, например, яйцо или сыр. Не менее важно включить в завтрак овощи или фрукты, которые содержат клетчатку.

«Завтрак должен быть достаточно плотным, 30% от рациона, поэтому это может быть, условно, салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром, может быть, какое-то мясное блюдо», — рассказала диетолог. Кроме того, она рекомендовала готовить каши не на воде, а на молоке. По ее словам, в зерновых продуктах белки не усваиваются, потому что не сбалансированы по аминокислотному составу.

Для усвоения белков следует готовить каши на молоке, либо уже к готовому блюду добавить какой-то молочный продукт. Чигия советует употреблять зерновые именно с молочным белком.

Накануне врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, каким образом можно превратить утренний кофе на бегу в полноценный завтрак. Секрет прост: к бодрящему напитку нужно купить выпечку. Выбирать необходимо не сладкие круассаны и слойки, а изделия из цельнозерновой муки.