Если человеку некогда приготовить завтрак самостоятельно, в кофейнях к бодрящему напитку нужно купить выпечку. Выбирать необходимо не сладкие круассаны и слойки, а изделия из цельнозерновой муки.

Лучше всего подойдут сэндвичи и бургеры на зерновом хлебе и какой-нибудь белок. Например, кусок сыра, рыба, мясо птица. Или же можно взять корейские булочки с рисом, картофелем либо творогом на тонком ржаном тесте.

Если человек на завтрак обходится одним кофе, можно считать, что первого приема пищи у него не было. А это чревато последствиями — перееданием во второй половине дня. Важно помнить, что кофе — не самостоятельный прием пищи. На завтрак нужно также включать источники белков: творог, сыр, йогурт и сложные углеводы.

Регулярные завтраки важны и с точки зрения правильного питания, и удержания веса в норме, и снижения массы тела при необходимости.

Круглова назвала норму кофе в день — две чашки. К нему допустимо добавить еще две-три чашки чая в день.

«Нужно понимать, что сам по себе кофе не дает энергию. Он просто стимулирует центральную нервную систему. Если человек не выспался или не высыпается регулярно, то в какой-то момент придет конец ресурсам организма, и человек может начать себя плохо чувствовать. Хлестать загнанную лошадь бесконечно нельзя, поэтому кофе перестанет действовать», — рассказала врач-диетолог.

Действие кофеина длится примерно два-три часа. Именно поэтому нет ничего страшного в чашке этого напитка вечером. Однако у некоторых людей замедленный метаболизм кофеина, поэтому им стоит воздержаться от употребления кофе во второй половине дня.