26 февраля 2024, 18:07
Диетолог рассказала, какой шоколад может быть полезен во время диеты
Диетолог Беляева: темный шоколад может быть полезен во время диеты
Во время диеты многие полностью отказываются от сладостей, однако шоколад может быть полезен даже худеющим. Об этом RT рассказала преподаватель Российского биотехнологического университета Инга Беляева.
«Предпочтение стоит отдать темному шоколаду, в составе которого много натурального какао и мало сахара. Такой продукт помогает снизить уровень стресса, который возникает при соблюдении диеты: он стимулирует выброс эндорфина и серотонина и нейтрализует действие кортизола, тем самым предотвращается переедание», — рассказала эксперт.
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Кроме того, она уточнила, что масло какао, которое вход в состав горького шоколада, наполнено мононенасыщенными жирными кислотами. Оно разгоняет обмен веществ и помогает сжигать жиры. Небольшой кусочек такого шоколада также эффективно снижает чувство голода: клетчатка в его составе создает длительное чувство сытости.
Беляева подчеркнула, что при снижении веса стоит употреблять не более 25 грамм темного шоколада в сутки. А вот потребление белого и молочного шоколада может быть вредным: в нем вообще нет или очень мало какао, зато много сахара и животного жира.
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