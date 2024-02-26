Здоровье 26 февраля 2024, 14:52 Английский диетолог назвал пять необычных лайфхаков для здорового питания Диетолог Марк О’Мира назвал пять лайфхаков для здорового питания Freepik

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Главный диетолог Женской больницы Бригама Марк О’Мира назвал пять необычных лайфхаков, позволяющих повысить эффективность здорового питания. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Врач посоветовал хранить орехи в холодильнике. Это помогает избежать окисления жиров в плодах и сохранить их качество.

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Помимо этого, после нарезки чеснока и лука нужно дать им «подышать» — полежать на воздухе несколько минут. Воздействие воздуха превращает аминокислоту аллииназу, активизирующуюся при разрезании, в аллицин, который уменьшает холестерин и артериальное давление.

Также, по словам врача, кожуру арбуза лучше не выбрасывать. Она содержит меньше сахара и больше клетчатки, чем плотные части плода, способствуя снижению голода и поддержанию ощущения сытости. В кожуре находится аминокислота цитруллин, которая способствует выводу отходов из организма и может помочь снизить кровяное давление.

О’Мира добавил, что шпинат, капусту, томаты и брокколи лучше всего готовить на пару. Так лучше всего сохраняются витамины и полезные этих свойства овощей.

Кроме того, листовые овощи следует сочетать с источниками здоровых жиров.

Любителей яиц на завтрак предупредили о холестериновом удушье. Потребление более трех яиц может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 6%.