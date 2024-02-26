26 февраля 2024, 14:52
Английский диетолог назвал пять необычных лайфхаков для здорового питания
Диетолог Марк О’Мира назвал пять лайфхаков для здорового питания
Главный диетолог Женской больницы Бригама Марк О’Мира назвал пять необычных лайфхаков, позволяющих повысить эффективность здорового питания. Об этом сообщило издание The Daily Mail.
Врач посоветовал хранить орехи в холодильнике. Это помогает избежать окисления жиров в плодах и сохранить их качество.
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Помимо этого, после нарезки чеснока и лука нужно дать им «подышать» — полежать на воздухе несколько минут. Воздействие воздуха превращает аминокислоту аллииназу, активизирующуюся при разрезании, в аллицин, который уменьшает холестерин и артериальное давление.
Также, по словам врача, кожуру арбуза лучше не выбрасывать. Она содержит меньше сахара и больше клетчатки, чем плотные части плода, способствуя снижению голода и поддержанию ощущения сытости. В кожуре находится аминокислота цитруллин, которая способствует выводу отходов из организма и может помочь снизить кровяное давление.
О’Мира добавил, что шпинат, капусту, томаты и брокколи лучше всего готовить на пару. Так лучше всего сохраняются витамины и полезные этих свойства овощей.
Кроме того, листовые овощи следует сочетать с источниками здоровых жиров.
Любителей яиц на завтрак предупредили о холестериновом удушье. Потребление более трех яиц может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 6%.
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