Диетолог рассказал, употребление какого мяса может защитить от COVID-19

Он отметил, что самой полезной является свинина. По его словам, этот продукт содержит большое количество витамина B, а также легко усваивается человеческим организмом, пишет ИА «Невские новости».

«Жиры, которые содержатся в свинине, способствуют улучшению сурфактантного комплекса, который выстилает альвеолы легких. Тем самым предотвращая проникновение вирусной инфекции в альвеолы», — уточнил Ковальков.

Благодаря такой защите вирусная инфекция не проникает в организм. Помимо прочего, жиры в этом продукте помогают синтезу тестостерона у представителей мужского пола. Вместе с тем употребление свинины не может отрицательно повлиять на здоровье. Также диетолог не советует пить в больших количествах и без реальной надобности витамины в период пандемии.

Ранее сообщалось, что группа американских ученых и дизайнеров научилась выращивать мясо самостоятельно, без вреда для животных. Для этого они взяли человеческие клетки и кровь, из которых культивировали настоящий стейк.