Группа американских ученых и дизайнеров придумала, как выращивать мясо самостоятельно без вреда для животных. Для этого они взяли человеческие клетки и кровь, из которых культивировали настоящий стейк. Авторы проекта не считаю такой способ каннибализмом, к тому же в мире были и другие странные способы замены животного мяса.

Выращенный стейк ученые назвали Ouroboros. Это слово обозначает змея, кусающего себя за хвост, и является древним символом вечности циклической природы жизни. По словам специалистов, подобное мясо можно выращивать в закусочных или прямо у себя дома. Чтобы получить стейк, необходимо собрать собственные клетки с внутренней стороны щеки, а затем поместить их в сыворотку из просроченной крови. В итоге из клеток вырастет небольшой кусочек мяса размером с один укус, пишет Deezen. Весь процесс выращивания занимает три месяца.

Сейчас разработку можно увидеть на выставке Beazley Designs of the Year. Главное преимущество такого метода — отсутствие вреда для животных. Человек получает все то же мясо, но при этом никто не погибает.

Раньше процесс основывался на эмбриональной телячьей сыворотке (FBS). Ее используют, как богатую белком добавку для роста культуры клеток. Сыворотка стоит от 300 до 700 фунтов стерлингов за литр (от 30 до 70 тысяч рублей — прим. ред.). А получают ее из крови эмбрионов телят после того, как корову отвели на убой.

«Эмбриональная телячья сыворотка стоит значительных денег и жизней животных. Хотя некоторые компании, производящие лабораторное мясо, заявляют, что решили эту проблему, никакие независимые научные исследования не подтвердили эти утверждения», —заявил ученый Эндрю Пеллинг, разработавший стейк Уроборос.

Новый метод культивирования мяса исключает потребность в других животных, так как нужны только человеческие кровь и клетки. В качестве сыворотки ученые использовали донорскую кровь с истекшим сроком годности. Если бы ее не взяли для разработки, то медики бы ее просто утилизировали.

«Просроченная человеческая кровь — это отходы в медицинской системе, она дешевле и более экологична, чем FBS, но менее принята в культурном отношении. Люди думают, что поедание себя — это каннибализм, но формально это не так», — промышленный дизайнер Грейс Найт.

По словам ученых, они продвигают «поедание самих себя» как решение для удовлетворение потребности людей в белке.

Альтернатива есть

Несмотря на разработки, пока ни одно выращенное в лаборатории мясо не было одобрено для продажи в какой-либо стране. Среди компаний, надеющихся вывести на рынок культивированное мясо — Novameat. Эта испанская компания создала стейк из растительных белков, напечатанный на 3D-принтере. Специалисты воспроизвели вкус, запах и текстуру говяжьего фарша, но использовали для этого только растительные ингредиенты. В состав включили кокосовый жир, подсолнечное масло и соевый белок.

Соевые котлеты уже давно вошли в нашу жизнь, а теперь к ним присматривается даже McDonald’s. Сеть планирует в 2021 году открыть производство собственной веганской котлеты для бургеров. Пока компания хочет заменить только говядину, но в будущем может появиться растительная альтернатива курице. Тестировать бургеры без мяса McDonald’s начал в 2019-м. Тогда вегетарианские гамбургеры появились, например, в Германии.

Но в мире пытаются заменить далеко не только мясо. Компания New Wave выращивает в лаборатории креветки, которые состоят из красных водорослей и белка. Одну из первых партий морепродуктов заказали сотрудники Google. По их словам, искусственные креветки ничем не отличаются от настоящих.

В кофейнях сейчас можно найти большое разнообразие альтернативного молока. Кто-то любит капучино на кокосовом, а кто-то на соевом молоке. Ирландская компания Perfect Day Foods пошла дальше и создала искусственное молоко. Ученые взяли молочные дрожжи и сахар, добавили в смесь растительные питательные вещества и жиры. В итоге получилось молоко без гормонов, антибиотиков и лактозы. При этом из него получается привычный сыр, мороженное и сливки.