Диетолог рассказал, как часто можно питаться фастфудом

Питаться фастфудом можно один-два раза в неделю при условии, что большая часть продуктов в рационе человека является полезной. Об этом сообщила спортивный диетолог Ирина Писарева.

«Если вы всю неделю соблюдаете принципы правильного и рационального питания, то один раз (максимум два) вы сможете съесть по порции фастфуда», — посоветовала диетолог.

Самым вредным продуктом из фастфуда можно назвать картошку фри, так как она жарится во фритюре и при этом образуются трансжиры. Такие продукты особенно противопоказаны людям с проблемами сердечно-сосудистой системы. Специалист отметила, что, согласно некоторым исследованиям, при регулярном употреблении трансжиры могут способствовать развитию онкологических заболеваний.

Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Ольга Григорьян при этом заявила RT, что абсолютно полезных либо вредных продуктов не существует. Важно учитывать количество съеденного и состояние здоровья, пояснила она.

Диетолог Алексей Ковальков ранее рассказал, какое количество воды на самом деле нужно человеку. Врач заявил, что утверждение о необходимости выпивать не менее двух литров воды в день неверно.