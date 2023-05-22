Здоровье 22 мая 2023, 10:15 Врач Арзамасцев: каши сильно повышают уровень глюкозы в крови у людей старше 60 лет

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Во время употребления каши у людей старше 60 лет сильно повышается уровень глюкозы в крови. Об этом сообщил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, зачастую пожилые люди предпочитают каши быстрого приготовления. В этих продуктах содержится большое количество сахара, в их составе отсутствуют полезные витамины и клетчатка.

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Диетолог порекомендовал людям старше 60 лет выбирать для завтрака те каши, которые нужно долго варить. К ним относятся гречка, булгур и пшено.