Диетолог рассказал, почему отказ от обеда опасен для здоровья

«С точки зрения современной диетологии и практического опыта, обед должен быть всегда. Наша пищеварительная система приучена к получению в обеденное время максимальной калорийности, максимального объема пищи», — пояснил специалист.

По словам эксперта, физическая и умственная активность предполагают, что обед является самым питательным приемом пищи. Если пропускать его из-за загруженности на работе, человек не похудеет. Напротив, из-за голода аппетит сильно разыграется вечером и ночью.

По этой причине происходит переедание и появляется лишний вес. Бобровский подчеркнул, что, если не учитывать ритмы голода и аппетита, питание становится высококалорийным. Вместо хорошего и качественного обеда выбор падает на перекусы. Из-за этого в организме нарушаются ритмы питания.

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