Диетолог рассказал о вреде кваса

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, почему вредно пить много кваса. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «Политика сегодня», она уточнила, что не стоит выпивать больше 0,5 литра кваса в день. Этот напиток может задерживать жидкость в организме и провоцировать отеки. Особенно плохо это для людей с высоким давлением.

При мочекаменной болезни, проблемах с печенью, гастрите и язве квас вообще не стоит пить, уточнила Кораблева. Она пояснила, что у кваса повышенный уровень кислотности. Также он не рекомендован беременным и кормящим женщинам, потому что это напиток с низким процентом алкоголя.

Ранее диетолог Анна Гончарова выразила мнение, что какао несправедливо непопулярно, так как этот напиток довольно полезен. Она отметила, что особенно полезен этот напиток для тех, кто страдает от хронических болезней легких, например бронхиальной астмы. Также хорошо какао подходит для пациентов, которые восстанавливаются после коронавируса.

Гончарова добавила, что какао довольно калорийный напиток, поэтому не стоит им увлекаться. Достаточно выпивать чашку в день, иначе можно поправиться.