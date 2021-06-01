Диетолог назвал пользу какао

Диетолог Анна Гончарова выразила мнение, что какао несправедливо непопулярно, так как этот напиток довольно полезен. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Она отметила, что особенно полезен этот напиток для тех, кто страдает от хронических болезней легких, например бронхиальной астмы. Также хорошо какао подходит для пациентов, которые восстанавливаются после коронавируса.

Гончарова добавила, что какао довольно калорийный напиток, поэтому не стоит им увлекаться. Достаточно выпивать чашку в день, иначе можно поправиться.

«Я бы вводила их (напитки из какао — прим.ред.) в рацион питания и как лечебный продукт, и как профилактический, поскольку какао-масла являются прекрасной профилактикой напряжения голосовых связок и смягчают их, восстанавливая наш голос при длительных голосовых нагрузках», — заключила Гончарова.

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