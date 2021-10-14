Диетолог рассказал о пользе жирных продуктов

Диетолог Ирина Писарева рассказала, в чем польза жирных продуктов, передала «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что в рацион следует включить авокадо, растительные масла, рыбу и сливочное масло. В авокадо содержатся полиненасыщенные жиры, которые полезны для работы сердечно-сосудистой системы, а также в нем есть витамины В и К.

Оливковое, кокосовое и льняное масла могут снизить уровень холестерина. В красной рыбе много омега-3 и жирных кислот. Жирная рыба положительно влияет на пищеварение, состояние кожи, волос и ногтей. Сливочное масло содержит в себе много минералов и витаминов.

Ранее эксперты рекомендовали принимать цинк, чтобы защититься от простуды.

Этот микроэлемент способствует выработке коллагена и хорошо поддерживает работу иммунитета. Кроме того, цинк способен защищать организм от негативных патогенов. Чем выше содержание в организме цинка, тем меньше шансов подцепить сезонную простуду.

Лучшим источником для пополнения организма цинком служит еда. Он содержится в следующих продуктах: бобовых, орехах, семенах, мясе, рыбе, яйцах, спарже.