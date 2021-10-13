Озвучен способ эффективной защиты от осенней простуды

Витамины и минеры помогают защищать иммунную систему человека в период межсезонья и активизации простудных заболеваний. По словам экспертов, в это время хорошо употреблять цинк, который также восстанавливает здоровье волос, кожи и глаз. Об этом написал сайт Pravda.Ru.

Этот микроэлемент способствует выработке коллагена и хорошо поддерживает работу иммунитета. Кроме того, цинк способен защищать организм от негативных патогенов. Чем выше содержание в организме цинка, тем меньше шансов подцепить сезонную простуду.

Лучшим источником для пополнения организма цинком служит еда. Он содержится в следующих продуктах: бобовых, орехах, семенах, мясе, рыбе, яйцах, спарже.

Также можно приобрести специальные комплексы или биодобавки, однако их дозу и способ применения должен обозначить лечащий врач.