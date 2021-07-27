Диетолог рассказал о пользе арбуза и дыни

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, чем полезны арбуз и дыня. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным «Газеты.ru», дыня содержит много клетчатки, которая важна для работы кишечника, и витамина С.

В арбузе содержится антиоксидант ликопин, которая является отличной профилактикой атеросклероза и сердечных заболеваний.

Дыня калорийнее арбуза — в ней 35 калорий на 100 граммов, а в арбузе — 25. В обоих культурах много витаминов и микроэлементов: магния, калия, марганца.

«Однако самое главное — употреблять продукты в меру: разовая порция не должна превышать 200 граммов. В таких количествах арбуз не вызовет мочегонного, а дыня — слабительного эффекта, и польза для здоровья будет максимальной», — заключила Кораблева.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие закуски лучше выбирать тем, кто хочет следить за здоровьем.

Врач пояснила, что когда человек увлечен просмотром спортивной трансляции, его мозг направляет энергию именно в это занятие, а вкус пищи отходит на второй план. Это чревато перееданием, однако по этой же причине вредные закуски можно заменить на более полезные.