Диетолог назвал безопасные для фигуры закуски

Олимпийские игры в Токио в разгаре, и многие следят за состязаниями по телевизору. По традиции, просмотр спортивных трансляций у многих сопровождается поглощений закусок и снеков. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие закуски лучше выбирать тем, кто хочет следить за здоровьем. От привычных чипсов таким людям лучше отказаться, передала «Вечерняя Москва».

Врач пояснила, что когда человек увлечен просмотром спортивной трансляции, его мозг направляет энергию именно в это занятие, а вкус пищи отходит на второй план. Это чревато перееданием, однако по этой же причине вредные закуски можно заменить на более полезные.

«По большому счету человек в этот момент увлечен игрой. Мозг может воспринимать только одну доминанту, а в такой ситуации эта увлеченность будет ею являться, а не вкус продуктов. Поэтому будет болельщик есть вредные чипсы и запивать их газировкой или есть овощи — для мозга не имеет значения. Но лучше заранее запастись нарезанными овощами. Можно их также запечь в духовке, а для вкуса добавить специи. Такие закуски допустимы в большом количестве и от них не поправляются», — рассказала диетолог.

Она отметила, что овощными чипсами не стоит злоупотреблять тем, у кого есть проблемы с ЖКТ. Кроме того, в овощах не должно быть слишком много соли, поскольку она задерживает воду в организме.