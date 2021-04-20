Диетолог рассказал, людям с каким диагнозом нельзя есть яйца на Пасху

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, людям с каким диагнозом нельзя есть одно из главных блюд Пасхи — яйца, написал портал «Ридус».

По словам специалиста, употребление этого продукта допустимо при большинстве недугов. Яйца в рационе противопоказаны тем, у кого есть аллергия на яичный белок и желчно-каменная болезнь. Как заметил Гинзбург, в них содержится большое количество холестерина Также лучше не есть этот продукт людям с атеросклерозом.

«Пять-десять лет назад мы боялись холестерина, которого в яйцах довольно много. Но сейчас оказалось, что пищевой холестерин практически не влияет на холестерин в крови», — уточнил врач.

Человеку без указанных проблем одно-два яйца в день никак не навредят.

Кроме этого, Гинзбург объяснил, как минимизировать вред от употребления кулича в Пасху. По словам эксперта, эту выпечку лучше есть не вместо основных блюд, а после них. Он посоветовал наслаждаться вкусом и ощущением праздника, и тогда риск навредить своему организму отойдет на второй план. Диетолог призвал не запрещать себе иногда есть лакомства, ведь вкусная пища делает людей гармоничнее и оказывает антидепрессантный эффект.