Диетолог рассказал, как минимизировать вред от употребления кулича

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как минимизировать вред от употребления кулича в Пасху. По словам эксперта, эту выпечку лучше есть не вместо основных блюд, а после них, сообщил канал «Звезда».

«Мне кажется, куличи пекут не для того, чтобы подправить свое здоровье, а для того, чтобы кайфануть в соответствии с религиозной и нравственной традицией. Здесь очень часто мы хотим услышать: „Давайте возьмем отрубей, добавим туда ржаной муки, ничего больше не положим, вот это испечем в форме кулича, и это будет полезно“», — отметил специалист.

Как он считает, при таких условиях кулич уже не будет тем традиционным куличом, который люди едят издавна. Гинзбург подчеркнул, что вред любого продукта зависит от дозы. Он посоветовал наслаждаться вкусом и ощущением праздника, и тогда риск навредить своему организму отойдет на второй план. Диетолог призвал не запрещать себе иногда есть лакомства, ведь вкусная пища делает людей гармоничнее и оказывает антидепрессантный эффект.

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