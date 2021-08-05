Диетолог рассказал, как сохранить полезные свойства грибов

Диетолог Маргарита Королева рассказала, как правильно хранить грибы, чтобы сохранить их полезные свойства. Об этом сообщило РИА ФАН.

Самые подходящие свойства — это засушить грибы, либо отварить и заморозить, объяснила она. Сушить нужно не на открытом солнце, а в сухом месте. Эти два способа самые древние, ими пользовались еще очень давно. Также грибы можно законсервировать, но обязательно нужно делать это правильно.

«При просрочке или неправильной закрутке баночек могут случиться серьезные проблемы. Ботулизм — одна из тех проблем, которые считаются не просто пищевым отравлением, а серьезной инфекцией», — подчеркнула Королева.

Ранее диетологи назвали опасности, которые кроются в переедании арбузов. Особенно внимательными нужно быть диабетикам и людям, страдающим ожирением.

«Много сахара, большая водная нагрузка. <…> Сахаросодержащие продукты относятся к десертам. Мы употребляем их не вместо еды, не в виде самостоятельного приема пищи, а после еды», — подчеркнул диетолог Михаил Гинзбург.