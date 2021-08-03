Врачи рассказали об опасности переедания арбузов

Диетологи обсудили с ИА Ura.ru опасности, которые кроются в переедании арбузов. Особенно внимательными нужно быть диабетикам и людям, страдающим ожирением.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заметил, что все зависит от количества съеденного. По его словам, избыток арбуза создает несколько рисков, если у человека имеется сахарный диабет и ожирение.

«Много сахара, большая водная нагрузка. <…> Сахаросодержащие продукты относятся к десертам. Мы употребляем их не вместо еды, не в виде самостоятельного приема пищи, а после еды», — заметил специалист.

Врач-диетолог Наталья Круглова также предупредила, что переедание арбуза может вызвать обострения у людей с сахарным диабетом, поскольку уровень сахара в крови будет выше нормы.

«Конечно, самый плохой вариант, это гипогликемическая кома, но это надо постараться до нее дойти», — добавила собеседница информагентства.