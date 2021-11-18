Диетолог рассказал, как побороть целлюлит без лишних сложностей

Для того чтобы избавиться от целлюлита, нужно обратить внимание на три фактора. О них РИА «Новости» рассказала диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско.

Она отметила, что продуктов, которые вызывают образование целлюлита, не существует. Дело в том, что это состояние кожи — всего лишь особенность строения женской подкожной жировой клетчатки. Так что подозревать конкретные продукты в этом не стоит.

«Но есть определенные факторы, которые усиливают визуальные проявления „апельсиновой корки“. Среди них избыточная масса тела, отечность (задержка жидкости), недостаточно развитая мышечная ткань и, как следствие, сниженный тонус кожи подкожно-жировой клетчатки», — рассказала Тараско.

Воздействуя на эти факторы, можно улучшить качество кожи. Во-первых, рекомендуется нормализовать массу тела и уменьшить жировую прослойку — здесь на помощь придет сбалансированное питание. Желательно есть по четыре-восемь порций овощей, употреблять растительные масла, орехи, нежирный белок.

Во-вторых, важно не допускать задержки жидкости в организме. Для этого нужно избегать те продукты, в которых много соли: колбасы, фастфуд, кетчупы, чипсы и так далее. Алкоголь и излишнее количество молочных продуктов усиливают проявление целлюлита. Хорошо выводят жидкость овощи и биодобавки с высоким содержанием калия и магния, сухофрукты, зелень. Кроме того, эффективна и физическая нагрузка, усиливающая кровообращение. С целлюлитом помогут разобраться массажи и лимфодренажные процедуры.

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