Диетолог рассказал, какой шоколад нельзя покупать

Шоколадные конфеты в небольшой количестве могут принести пользу организму. Однако выбирать этот продукт следует очень тщательно, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, шоколадные конфеты в меру могут принести пользу. Шоколад может поднять настроение, улучшить работу сердца. В небольших дозах шоколад положительно влияет на иммунитет, отметили «Известия».

Однако выбирать это продукт следует тщательно — следить, чтобы состав был натуральным, без заменителей какао-масла.

«Заменяют этот продукт трансжирами. Одним из них является пальмовое масло, которое плохо усваивается нашим организмом. Шоколад с такими компонентами может стать причиной развития сосудистых заболеваний, атеросклероза и появления тромбов. Такое лакомство повысит холестерин в организме и спровоцирует отложение солей в суставах. Маленьким детям такой продукт не рекомендован вообще», — предупредила Соломатина.

Диетолог порекомендовала изучать состав при покупке шоколада. Лучше отдавать предпочтение конфетам с темным шоколадом — в них содержится меньше сахара и больше полезных веществ.