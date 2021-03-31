Эксперты объяснили, как правильно приготовить кулич на Пасху

В пятницу, 2 мая жители России будут отмечать Пасху. Специалисты объяснили как правильно приготовить кулич, который является символом этого праздника, написал сайт «Утро.ру».

Сперва нужно приготовить опару. Для этого смешиваются теплое молоко, дрожжи, сахар и мука. Получившуюся заготовку важно убрать в теплое место. Далее необходимо приготовить тесто. Делается смесь из муки и дрожжей. Туда же добавляются опара, яйца, молоко и сливки, все тщательно перемешивается.

После этого нужно перебрать орехи и сухофрукты, а изюм промыть. Миндаль залить горячей водой и очистить от шелухи. Фундук и грецкие орехи необходимо прокалить в духовке и тоже избавить от скорлупы.

Следующий шаг — расстойка теста. Его советуют собрать в комок, положить на поднос, накрыть полотенцем и поставить в теплое место. Как только тесто начнет подниматься, нужно снова сформировать из него шар и оставить в тепле.

Теперь можно приступить к выпеканию куличей. Для этого необходима специальная форма, ее важно смазать сливочным маслом. Туда помещается тесто, верхнюю часть рекомендуют обработать взбитым яйцом.

Время приготовления — примерно полчаса. Завершительным шагом является украшение блюда.