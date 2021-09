Диетолог рассказал, как грецкий орех может помочь от воспалений

Орехи крайне полезны для здоровья человека. Они обладают множеством полезных свойств, витаминов и питательных элементов. Грецкий орех является одним из лучших средств борьбы с воспалениями. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на портал Eat This, Not That.

Американский врач-диетолог Томар Сэмюэлс отметила, что орехи являются отличным перекусом. В миндале содержится много антиоксидантов. Они защищают организм от окислительного процесса. При этом грецкие орехи — лучшее противовоспалительное средство. «Они содержат больше всего альфа-линоленовой кислоты, жирной кислоты омега-3», — добавила диетолог. В них содержатся витамин E и другие фитонутриенты — фенольные кислоты, дубильные вещества и флавоноиды. Врач посоветовала каждый день есть грецкие орехи, чтобы снизить концентрацию биомаркеров воспаления. Ранее диетолог рассказал, что некоторые продукты могут принести вред людям старше 50 лет. Среди них продукты с добавлением сахара и продукты с высоким гликемическим индексом.