Диетолог рассказал, что не стоит есть людям старше 50 лет

Некоторые продукты могут принести вред людям, которые старше 50 лет, поэтому в этом возрасте от них стоит отказаться. Таким мнением поделился диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Он заявил, что после 50 не стоит употреблять продукты с добавлением сахара и продукты с высоким гликемическим индексом. Например, сладкие творожки, йогурт, хлеб, газировка и другие подобные напитки.

«Стараться не брать продукты с добавленным сахаром или стараться брать их мало. Это касается и газировки сладкой, это касается и чая, кофе сладких», — пояснил диетолог.

Врач также обратил внимание на тот факт, что еда с высоким гликемическим индексом быстро усваивается. Из-за этого обмен веществ становится в разы хуже, передали Nation News.

«Это изделия из просеянной муки, изделия и картофеля и собственно сам картофель и рис круглый, разваристый рис», — объяснил диетолог.

Лучше всего не включать в свой рацион маргарин или пальмовое масло. После 50 лет лучше всего ограничить употребление красного мяса, сосисок и сарделек.