Диетолог рассказал, как часто можно есть мороженое

Диетолог Наталья Круглова рассказала, в каком количестве стоит употреблять мороженое. Об этом сообщил NEWS.ru.

Она уточнила, что не стоит есть его каждый день, так как в нем содержится много сахара и жира. Мороженое можно есть небольшими порциями, примерно в 100 граммов, около трех раз в неделю.

«Рассматривать его нужно как десерт и употреблять в небольшом количестве», — подчеркнула Круглова.

Она добавила, что лучше выбирать мороженое без сахара или фруктовый лед. При этом людям с сахарным диабетом стоит вообще отказаться от этого десерта.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить продажу энергетиков несовершеннолетним.

Волынец напомнила, что в составе энергетиков есть большое количество кофеина, различные стимуляторы, таурин, ароматизаторы, красители. По ее словам, родителей и врачей беспокоит, что энергетики можно найти на одной полке с прохладительными напитками. Из-за этого складывается обманчивое впечатление, что энергетики безобидны.