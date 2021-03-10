Диетолог раскрыла рецепт низкокалорийных блинов

Не от всех блинов можно поправиться. Если блюдо приготовить по специальному рецепту, то оно получится низкокалорийным. Об этом рассказала диетолог, директор медицинского центра «Слим Хаус» Екатерина Александрова.

«Бороться за суперполезные блины не стоит — они потеряют свой привычный вкус. Но можно резко уменьшить их калорийность. Основная калорийность в блинах — это масло», — объяснила она в эфире «Радио 1».

Эксперт порекомендовала готовить блины на почти сухой сковороде. В таких случаях очень удобно пользоваться пульверизатором для масла. На блин хватит одного пшика.

Также можно попробовать уменьшить количество сахара. Совсем убрать сахар из блинов не получится. Но вместо большей его части желательно добавить сахорозаменитель эритрит. Обычную муку тоже можно заменить на более диетический продукт. Например, на цельнозерновую или бобовую муку. Продукт еще можно смешать с протеином. Так блины станут полезнее.

Чтобы максимально снизить калорийность, нужно постараться есть блины без начинок.

Диетолог Елена Евдокимова ранее рассказала, что количество блинов, которые человеку не вредно съесть, зависит от его массы тела.