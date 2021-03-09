Диетолог объяснил, сколько блинов можно съесть без вреда для фигуры

Диетолог, член Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) Елена Евдокимова объяснила, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья и фигуры, написал «МИР 24».

«Количество блинов, которые человеку не вредно съесть, зависит от его массы тела. С нормальной массой человек может позволить себе до трех блинов в день, при избыточной массе лучше ограничиться одним блинчиком», — пояснила специалист.

Она напомнила, что этот продукт является очень калорийным и имеет высокий гликемический индекс. Блины лучше не есть тем, кто страдает от лишнего веса. Кроме этого, употребление таким лакомством противопоказано людям с сахарным диабетом второго типа. Еще блинов не должно быть в рационе тех, чей желудочно-кишечный тракт находится в острой воспалительной стадии.

Самыми популярными являются блинчики из белой пшеничной муки. Евдокимова посоветовала добавить в тесто овсяные отруби, тогда рост уровня сахара в крови будет постепенным. Также пшеничную муку можно заменить рисовой или миндальной. Диетолог посоветовала не отказывать себе хотя бы в одном классическом блинчике.