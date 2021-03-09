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    09 марта 2021, 15:09

    Диетолог объяснил, сколько блинов можно съесть без вреда для фигуры

    Полина Петрова

    Диетолог, член Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) Елена Евдокимова объяснила, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья и фигуры, написал «МИР 24».

    Диетолог объяснил, сколько блинов можно съесть без вреда для фигуры

    «Количество блинов, которые человеку не вредно съесть, зависит от его массы тела. С нормальной массой человек может позволить себе до трех блинов в день, при избыточной массе лучше ограничиться одним блинчиком», — пояснила специалист.

    Она напомнила, что этот продукт является очень калорийным и имеет высокий гликемический индекс. Блины лучше не есть тем, кто страдает от лишнего веса. Кроме этого, употребление таким лакомством противопоказано людям с сахарным диабетом второго типа. Еще блинов не должно быть в рационе тех, чей желудочно-кишечный тракт находится в острой воспалительной стадии.

    Самыми популярными являются блинчики из белой пшеничной муки. Евдокимова посоветовала добавить в тесто овсяные отруби, тогда рост уровня сахара в крови будет постепенным. Также пшеничную муку можно заменить рисовой или миндальной. Диетолог посоветовала не отказывать себе хотя бы в одном классическом блинчике.