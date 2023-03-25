Здоровье 25 марта 2023, 18:41 Диетолог раскрыл секрет, что поможет сделать первый шаг к похудению Диетолог Богданова: правильная мотивация поможет сделать первые шаги к похудению freepik

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Необходимо иметь серьезную мотивацию, чтобы начать худеть к лету. По мнению диетолога и автора книги «Ешь. Читай. Худей» Зои Богдановой, нужно «сильно себя напугать», чтобы сделать первые шаги к уменьшению массы тела. Об этом она заявила в эфире радиостанции Sputnik.

Специалист подчеркнула, что для избавления от лишнего веса необходимо изменить образ жизни, а это очень непросто. Поэтому хорошей мотивацией может стать страх.

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«Как себя замотивировать похудеть? Первое, что надо сделать, — это себя сильно напугать. Простой вопрос: „Какая страшная опасность случится со мной, если я не похудею никогда?“ Сам человек должен задать себе этот вопрос», — сказала Богданова.

По ее словам, вариантов ответа может быть много — бессилие, диабет, инфаркт и даже смерть. Человек должен осознать, какие опасности его поджидают, если он не расстанется с лишним весом, — психологические и физические, подчеркнула диетолог.

Далее, по мнению эксперта, человеку будет проще взять ответственность за свое бездействие.

Ранее своим секретом похудения поделился актер Арнольд Шварценеггер. Секрет прост: меньше есть. Также оставаться в хорошей форме ему помогает полезная привычка — есть на ужин вегетарианский суп.