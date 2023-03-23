Знаменитости 23 марта 2023, 02:21 Арнольд Шварценеггер раскрыл свой секрет похудения Шварценеггер рассказал, что при похудении никогда не считал калории Кинопоиск

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Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал простой секрет похудения — меньше есть. Стратегию голливудской звезды опубликовало издание Insider.

Актер признался, что никогда не считал калории в своем рационе. Когда нужно было сбросить лишний вес, он просто сокращал количество потребляемой пищи.

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«Иногда я завтракаю позже обычного, ем яйца или йогурт с мюсли после тренировки», — поделился Шварценеггер.

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Оставаться в хорошей форме политику помогает полезная привычка — есть на ужин вегетарианский суп. В составе этого блюда есть оливковое масло, лимонный сок, тмин, чеснок, цукини, шпинат и другие овощи.

Эндокринолог Зухра Павлова ранее поделилась с россиянами советами, которые помогут похудеть к лету. Врач рекомендовала вести дневник приема пищи, тщательно пережевывать еду и исключить поздние и избыточные перекусы.

Многие вместо диет и спорта прибегают к экстремальным способам похудения — принимают вредные для организма жиросжигатели. Не менее опасны и таблетки для похудения на основе сибутрамина.