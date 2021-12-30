«Трезвая Россия» посоветовала россиянам заменить алкоголь в Новый год на лимонад

Вместо алкоголя лучше поставить на новогодний стол домашний лимонад. Шумные застолья же стоит заменить на занятия спортом. Таким мнением поделился депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Политик подчеркнул, что во время празднования Нового года не прикасается к алкоголю. Кроме того, во время праздников Хамзаев заявил, что читает книги, лекции, смотрит видео на YouTube, встречается с друзьями и родными, а также занимается спортом. Он посоветовал россиянам последовать его примеру.

«Советую россиянам заниматься в новогодние праздники прогулками на свежем воздухе, общением с близкими, спортом, развитием, интеллектуальным в том числе», — подчеркнул политик.