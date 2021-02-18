Диетолог посоветовал заменить колбасу на бутерброде на более полезный продукт

Бутерброд получится вкусным и без колбасы, если заменить вредный продукт на рыбные консервы или фалафель. Такой совет дала диетолог Ольга Капийчук в эфире «Радио 1».

«Первое, что я предлагаю, — делать пасту из рыбных консервов. Очень вкусно смешать вареное яйцо с любыми рыбными консервами, которые вы любите. Это будет прекрасный источник белка. <…> Также колбасу можно заменить на растительные продукты, такие как соя, чечевица, фасоль, горох, нут. Они также содержат много белка. <…> Утром можно приготовить фалафель — это котлеты из нута», — рассказала Капийчук.

Диетолог добавила, что для вкусных бутербродов идеально подойдет паста из авокадо, в котором много полезных веществ. Собеседница напомнила, что в колбасе много вкусовых добавок и химии, поэтому ее стоит заменить другими продуктами.

Накануне мясопереработчики потребовали от ретейлеров поднять закупочную стоимость колбасы и сосисок и другой готовой продукции на 10-15% из-за подорожания курицы и свинины. В Минсельхозе отметили, что причин для повышения цен нет.