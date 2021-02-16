Цены на колбасу и сосиски потребовали поднять в России

Мясопереработчики потребовали от ритейлеров поднять закупочную стоимость колбасы, сосисок и другой готовой продукции. Речь идет об увеличении цены на 10-15%. Свой запрос они объяснили подорожанием мяса курицы и свинины.

Запросы об увеличении оптовой стоимости продукции мясопереработчики стали отправлять в торговые сети, сообщил «Коммерсант». В «Ленте» пояснили, что поставщики просят повысить цены на 10-15% из-за стоимости сырья. В другой торговой сети эти сведения подтвердили.

Один из крупных мясопереработчиков заявил, что в феврале 2020 года один килограмм тушки бройлера первой категории обходился в 87-92 рубля. Сейчас же цены выросли до 134-138 рублей за килограмм. При этом повысить цены на готовую продукцию не так просто.

«Поднять стоимость на прилавках сейчас проблематично из-за социальных факторов и контроля властей за ценообразованием», — отметил заместитель гендиректора группы «Продо» Генрих Арутюнов.

По словам Минсельхоза, нет никаких причин для увеличения стоимости. В начале 2021 года цены на свинину упали из-за перенасыщения рынка. Кроме того, убойное куриное мясо тоже стало стоить дешевле. Также в министерстве подчеркнули, что пока не получали запроса мясопереработчиков.