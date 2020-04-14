Диетолог посоветовал питаться дробно во время самоизоляции

Тутельян отметил, что при дробном рационе необходимо принимать пищу пять-шесть раз в день. По его мнению, нужно основательно есть три раза в сутки, а оставшиеся разы оставить для небольшого перекуса.

Диетолог заявил, что следует пить примерно два литра жидкости в день. Дозировка зависит от массы человека.

«Необходимо исключить фруктовые соки и газированные напитки. В них содержится много сахара и ненужных килокалорий. Как бы вы ни питались во время карантина, всегда нагружайте свое тело. Физическая активность — главная составляющая здоровья», — добавил Тутельян.

Ранее другие специалисты также порекомендовали изменить рацион во время самоизоляции или домашнего карантина. В питании должны появиться низкокалорийные продукты и витамины, а выпечку и соки стоит исключить.

Также диетологи советуют не забывать про физические нагрузки. Дома можно делать зарядку, ходить на месте или танцевать.