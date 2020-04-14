Ученые рассказали, как правильно питаться на самоизоляции

Специалисты советуют пересмотреть свой рацион на самоизоляции или домашнем карантине. В него стоит включить низкокалорийные продукты и витамины, а от выпечки и соков лучше отказаться.

Принципы питания для жизни в условиях пандемии коронавируса разработали в Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии и безопасности пищи. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Питаться лучше чаще и малыми порциями. Это будет легче сделать, если ежедневное меню распределить на три основных приема пищи и один-два перекуса.

Ученые отмечают, что стоит ограничить употребление жиров, сахара и газированных напитков. Сокосодержащие тоже хорошо убрать из рациона. Не пойдут на пользу мучные изделия и продукция из переработанного мяса.

Хлеб специалисты советуют выбирать цельнозерновой, а молоко и молочные продукты — с низким процентом жирности. При выборе мяса и рыбы предпочтение лучше отдать тоже нежирным сортам, каждый день есть около 400 граммов свежих фруктов и овощей и выпивать минимум два литра воды. Суточная норма калорий для здоровых людей — 1500-1800.

Поддерживать форму во время самоизоляции можно при помощи онлайн-тренировок. Хорошей физической нагрузкой послужит и активная уборка.